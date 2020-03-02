وزير الشؤون الخارجية الصيني يعبّر لنور الدين الريّ عن شكره على تضامن تونس ووقوفها، إلى جانب الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ مكالمة هاتفية من نظيره الصيني وانغ يي قدّم له خلالها التهاني بمناسبة تسلمه مهامه ضمن فريق الحكومة الجديدة، متمنيا له كل التوفيق في أداء مهامه.
واكد وزير الخارجية الصيني وفق بيان للخارجية, استعداد بلاده لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصها على دعم واستكمال كافة المشاريع قيد الانجاز بتمويل صيني بتونس.
كما عبر عن شكره لتونس على تضامنها ووقوفها، رئيسا وحكومة وشعبا، إلى جانب الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد.
من جهته، جدد السيد نور الدين الريّ تضامن تونس مع جمهورية الصين الشعبية في محاربة فيروس "كورونا" وثقتها في قدرة الحكومة الصينية على احتواء هذا الوباء والقضاء عليه. كما أكد الوزير لنظيره الصيني عزمه على مواصلة الحركية الايجابية التي تميز العلاقات بين البلدين وحرصه على مزيد تعزيز اليات التعاون بين البلدين على مختلف الاصعدة.
باب نات - تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ مكالمة هاتفية من نظيره الصيني وانغ يي قدّم له خلالها التهاني بمناسبة تسلمه مهامه ضمن فريق الحكومة الجديدة، متمنيا له كل التوفيق في أداء مهامه.
واكد وزير الخارجية الصيني وفق بيان للخارجية, استعداد بلاده لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصها على دعم واستكمال كافة المشاريع قيد الانجاز بتمويل صيني بتونس.
كما عبر عن شكره لتونس على تضامنها ووقوفها، رئيسا وحكومة وشعبا، إلى جانب الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد.
من جهته، جدد السيد نور الدين الريّ تضامن تونس مع جمهورية الصين الشعبية في محاربة فيروس "كورونا" وثقتها في قدرة الحكومة الصينية على احتواء هذا الوباء والقضاء عليه. كما أكد الوزير لنظيره الصيني عزمه على مواصلة الحركية الايجابية التي تميز العلاقات بين البلدين وحرصه على مزيد تعزيز اليات التعاون بين البلدين على مختلف الاصعدة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:43
|18:17
|15:45
|12:38
|06:48
|05:22
|
17°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-12
|15°-10
|15°-11
|20°-10
|19°-12
Follow @babnet_Tunisie
(109 189) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 030) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 064) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 388) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 028) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 849) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 632) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 679) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 214) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 655) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 183) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 375) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 931) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 659) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 351) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 296) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 211) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 37 956) لقد عرّاها تماما...
( 36 164) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 34 708) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:cartaginois2011 (Nigeria )
Sur: وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس ''كورونا''