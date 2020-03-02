وزير الشؤون الخارجية الصيني يعبّر لنور الدين الريّ عن شكره على تضامن تونس ووقوفها، إلى جانب الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ مكالمة هاتفية من نظيره الصيني وانغ يي قدّم له خلالها التهاني بمناسبة تسلمه مهامه ضمن فريق الحكومة الجديدة، متمنيا له كل التوفيق في أداء مهامه.واكد وزير الخارجية الصيني وفق بيان للخارجية, استعداد بلاده لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصها على دعم واستكمال كافة المشاريع قيد الانجاز بتمويل صيني بتونس.كما عبر عن شكره لتونس على تضامنها ووقوفها، رئيسا وحكومة وشعبا، إلى جانب الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد.من جهته، جدد السيد نور الدين الريّ تضامن تونس مع جمهورية الصين الشعبية في محاربة فيروس "كورونا" وثقتها في قدرة الحكومة الصينية على احتواء هذا الوباء والقضاء عليه. كما أكد الوزير لنظيره الصيني عزمه على مواصلة الحركية الايجابية التي تميز العلاقات بين البلدين وحرصه على مزيد تعزيز اليات التعاون بين البلدين على مختلف الاصعدة.