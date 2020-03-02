سمير الوافي: النذالة لا قاع لها، وصلت ببعض السياسيين الي الترحيب بكورونا شماتة في المكي

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- انتقد الإثنين 2 مارس، تفاعلات بعض الوجوه السياسية مع الاعلان عن تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا لكهل حل بتونس مؤخرا قادما من ايطاليا.وندد الوافي بما وصفها الدناءة والنذالة قائلا "تصل الدناءة والنذالة بالبعض إلى درجة الترحيب بوصول مرض كورونا...شماتة في الوزير النهضاوي وحزبه...وتوظيفا للمرض في معارك سياسية هابطة...!!".وتابع موجها كلامه لبعض الأطراف السياسية "من عجزتم عن هزمه بالانتخابات...لن تهزموه بالكورونا يا كورونا تونس...!!!" وختم دوينته بالقول "النذالة لا قاع لها...!".