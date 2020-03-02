الممثلة لمياء العمري تحتفل بطلاقها

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- احتفلت الممثلة لمياء العمري بطلاقها وذلك في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك مع نشرة كعكة مرطبات بالمناسبة.وكتبت لمياء العمري في صفحتها التدوينة التالية " مطلقة.. حاسة براحة كبيرة والحمد لله.."و الممثلة لمياء العمري برزت في عدة أعمال أهمها: مسرحية الماريشال (في النسخة 2)، فيلم قصير صابة فلوس، مسلسل عنبر الليل، مسلسل ظفائر، مسلسل منامة عروسية، مسلسل عطر الغضب، مسلسل أخوة وزمان، مسلسل حسابات وعقابات، مسلسل نجوم الليل ج 4، مسلسل ناعورة الهواء ج 2 ...