الممثلة لمياء العمري تحتفل بطلاقها

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - احتفلت الممثلة لمياء العمري بطلاقها وذلك في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك مع نشرة كعكة مرطبات بالمناسبة.
وكتبت لمياء العمري في صفحتها التدوينة التالية " مطلقة.. حاسة براحة كبيرة والحمد لله.."
و الممثلة لمياء العمري برزت في عدة أعمال أهمها: مسرحية الماريشال (في النسخة 2)، فيلم قصير صابة فلوس، مسلسل عنبر الليل، مسلسل ظفائر، مسلسل منامة عروسية، مسلسل عطر الغضب، مسلسل أخوة وزمان، مسلسل حسابات وعقابات، مسلسل نجوم الليل ج 4، مسلسل ناعورة الهواء ج 2 ...
باب نات - احتفلت الممثلة لمياء العمري بطلاقها وذلك في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك مع نشرة كعكة مرطبات بالمناسبة.
وكتبت لمياء العمري في صفحتها التدوينة التالية " مطلقة.. حاسة براحة كبيرة والحمد لله.."
و الممثلة لمياء العمري برزت في عدة أعمال أهمها: مسرحية الماريشال (في النسخة 2)، فيلم قصير صابة فلوس، مسلسل عنبر الليل، مسلسل ظفائر، مسلسل منامة عروسية، مسلسل عطر الغضب، مسلسل أخوة وزمان، مسلسل حسابات وعقابات، مسلسل نجوم الليل ج 4، مسلسل ناعورة الهواء ج 2 ...
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Par:ahmed01 (France )
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