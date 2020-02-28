سمير الوافي يؤكد بث حلقة استثنائية مع الشاهد من قصر الضيافة الى منزله

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

"حلقة هذا الأسبوع من وحش الشاشة إستثنائية وخاصة جدا...خرجنا من البلاطو وديكوره لنرافق ضيفنا الكبير...أول برنامج تونسي يدخل كواليس خروج رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودخول رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ إلى قصر القصبة...!!

لحظة بلحظة مع يوسف الشاهد من منزله إلى قصر الضيافة إلى سيارته ثم إلى القصبة ثم إلى منزله عائدا من السلطة مواطنا عاديا ورئيس حكومة سابق...!!

أسئلة ومشاهد حصرية...مع ريبورتاج عن قصر القصبة ومكتب رئيس الحكومة وقاعاته وكواليسه...وفريق العمل...وزيارة إلى بيت رئيس الحكومة حيث عائلته الصغيرة !!!

مشاعره...مواقفه...آخر الكلام كرئيس حكومة...كيف عاش تلك اللحظات المربكة...ماذا بقي فيه من ثلاثة سنوات سلطة ونفوذ ومسؤولية...ماذا قال لخلفه الياس الفخفاخ وماذا قال له الفخفاخ...صورنا ذلك وجمعناهما في مشاهد مختلفة وسألناهما معا في كواليس قصر الضيافة...وفي مكتب رئيس الحكومة في القصبة...!"

- افاد الاعلامي سمير الوافي انه سيتم بث حلقة استثنائية من برنامج ''وحش الشاشة'' هذا الاسبوع سيكون ضيفها رئيس الحكومة المنتهية مهامه يوسف الشاهد.وقال الوافي انه تم تصوير الحلقة في قصر الضيافة و القصبة و منزل الشاهد.