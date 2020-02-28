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سمير الوافي يؤكد بث حلقة استثنائية مع الشاهد من قصر الضيافة الى منزله

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - افاد الاعلامي سمير الوافي انه سيتم بث حلقة استثنائية من برنامج ''وحش الشاشة'' هذا الاسبوع سيكون ضيفها رئيس الحكومة المنتهية مهامه يوسف الشاهد.

وقال الوافي انه تم تصوير الحلقة في قصر الضيافة و القصبة و منزل الشاهد.


و كتب الوافي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يلي :

"حلقة هذا الأسبوع من وحش الشاشة إستثنائية وخاصة جدا...خرجنا من البلاطو وديكوره لنرافق ضيفنا الكبير...أول برنامج تونسي يدخل كواليس خروج رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودخول رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ إلى قصر القصبة...!!
لحظة بلحظة مع يوسف الشاهد من منزله إلى قصر الضيافة إلى سيارته ثم إلى القصبة ثم إلى منزله عائدا من السلطة مواطنا عاديا ورئيس حكومة سابق...!!
أسئلة ومشاهد حصرية...مع ريبورتاج عن قصر القصبة ومكتب رئيس الحكومة وقاعاته وكواليسه...وفريق العمل...وزيارة إلى بيت رئيس الحكومة حيث عائلته الصغيرة !!!
مشاعره...مواقفه...آخر الكلام كرئيس حكومة...كيف عاش تلك اللحظات المربكة...ماذا بقي فيه من ثلاثة سنوات سلطة ونفوذ ومسؤولية...ماذا قال لخلفه الياس الفخفاخ وماذا قال له الفخفاخ...صورنا ذلك وجمعناهما في مشاهد مختلفة وسألناهما معا في كواليس قصر الضيافة...وفي مكتب رئيس الحكومة في القصبة...!"




  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198857

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 28 Février 2020 à 20h 18m |           
برنامجك سيء و سيكون أسوأ بإذن الله!!! جدير بك أن تغيّر عنوان البرنامج لجرذ الشاشة!!!!



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