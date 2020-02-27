العلوي للفخفاخ: نحن نحترمك، لكن أخبرنا بربّك ماهي الحكمة من اختيار شخص كان مخبرا في عهد بن علي ؟؟

Jeudi 27 Février 2020



قراءة: 1 د, 0 ث





باب نات

- قال الاربعاء 26 فيفري، النائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي مخاطبا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ "نحن نحترمك فانت رجل من رجال الثورة ومعك رجال من خيرة من أنجبت تونس، قيادات سياسية مثقفة ومناضلة".وأكد العلوي أن ائتلاف الكرامة رغم ذلك لن يصوت للحكومة وخاطب الفخفاخ قائلا "مع ذلك لن نصوت لحكومتك فقد كانت أمامك فرصة لدخول التاريخ لكنك دخلت من الباب الخطأ سياسيا، وبحثت عن الشرعية في جبة الرئيس ولدى المنظومة الحاكمة منذ 2016 التي عملت على التمكّن من مفاصل الدولة والتي لا فرق بينها وبين منظومة القروي.وتابع مخاطبا الفخفاخ "دخلت من الباب الخطأ أيضا من خلال التذاكي والتحايل في هندسة الحكومة التي بنيتها أساسا من المستقلين الذين هم في الحقيقة كانوا من الغواصات للأحزاب".وأضاف "دخلت من الباب الخطأ كذلك من خلال بعض الأسماء المثيرة للجدل، فأخبرني بربك ماهي الحكمة من اختيار شخص كان مخبرا في عهد بن علي، هل عقرت البلاد، كيف تضمن انه بسببه لم تُغتصب امراة ولم يُنتهك عرض أوعُذب وقُتل تونسي؟؟يذكر أن احد وزراء الفخفاخ أثار جدلا واسعا بعد تسريببات لتقارير كان يتم كتابتها ضد التونسيين من طرفه عندما كان يشغل خطة معتمد بالقيروان.