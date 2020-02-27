Radio Babnet Tunisie  Om Kalthoum - ثورة الشك   

تركيبة الحكومة الجديدة والسير الذاتية لأعضائها

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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منح مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.
وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.

وتم التصويت لفائدة الحكومة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتضمّ الحكومة في عضويتها 30 وزيرا وكاتبتي دولة...

وفي ما يلي تركيبة الحكومة والسير الذاتية :

وزيرة العدل: ثريا الجريبي (سيرة ذاتية )

وزير الداخلية: هشام المشيشي (سيرة ذاتية )

وزارة الدفاع: عماد الحزقي (سيرة ذاتية )

وزير الخارجية: نورالدين الري ( سيرة ذاتية )

وزير المالية: محمد نزار يعيش (سيرة ذاتية )

وزير التنمية: سليم العزابي (سيرة ذاتية )

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (سيرة ذاتية )

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (سيرة ذاتية )

وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو ( سيرة ذاتية )

وزير دولة مكلف بالنقل والوجيستسك: أنور معروف (سيرة ذاتية )

وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون (سيرة ذاتية )

وزير البيئة: شكري بن حسن (سيرة ذاتية )

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي ( سيرة ذاتية )

وزير الصناعة: صالح بن يوسف (سيرة ذاتية )

وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي: منحي مرزوق (سيرة ذاتية )

وزير السياحة: محمد علي التومي (السيرة الذاتية )

وزير التجارة: محمد المسيليني (سيرة ذاتية )

وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريّم (سيرة ذاتية )

وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي (سيرة ذاتية )

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (سيرة ذاتية )

وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (سيرة ذاتية )

وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي (سيرة ذاتية )

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى (سيرة ذاتية )

وزارة التربية: محمد الحامدي (سيرة ذاتية )

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (سيرة ذاتية )

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (سيرة ذاتية )

وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (سيرة ذاتية )

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي (سيرة ذاتية )

وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي (سيرة ذاتية )

وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (سيرة ذاتية )

كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (سيرة ذاتية )

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (سيرة ذاتية )


إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة (السيرة الذاتية )

  
  
  

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