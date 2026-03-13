Babnet   Latest update 08:20 Tunis

فاينانشال تايمز: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3b2bb3de465.88546774_qokefmlgpnhji.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 07:39
      
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزوناً من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل وتيرة العمليات العسكرية المتسارعة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستنزاف السريع شمل استخدام صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، ضمن الضربات المكثفة التي نفذتها القوات الأميركية خلال الأيام الأولى من النزاع.


وفي السياق ذاته، أبلغت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس بأن الأسبوع الأول من الحرب كلف نحو 11.3 مليار دولار، وفق ما أفاد به مصدر مطلع شارك في إحاطة مغلقة حول تطورات العمليات.


كما ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الأميركي أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى للحرب، في مؤشر على حجم الاستهلاك الكبير للقدرات العسكرية.

وكانت الإدارة الأميركية قد ألمحت سابقاً إلى إمكانية التقدم بطلب تمويل إضافي للحرب، غير أن هذه الخطوة تبدو مؤجلة حالياً، وفق تصريحات لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور روجر ويكر.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي أن إيران باتت قريبة من الهزيمة، محذراً في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة قادرة على تصعيد ضرباتها بشكل يجعل إعادة بناء البلاد أمراً بالغ الصعوبة، مؤكداً أن القوات الأميركية “تملك السيطرة الكاملة على المجال الجوي الإيراني”.
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
