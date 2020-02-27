Jeudi 27 Février 2020
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اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن إختيار رئيس الجمهورية لالياس الفخفاخ كان غريبا ومفاجأ .
واشار مخلوف إالى أن رئيس الجمهورية صرح مؤخرا بتصريح غير دستوري وغريب حسب قول مخلوف ، والذي قال فيه قيس سعيد أن في تونس هناك رئيس واحد .
وشدد مخلوف بأن المشرع التونسي يقر بوجود 3 رئاسات ، وان تونس اليوم ليست في نظام رئاسي .
وتحدث سيف الدين مخلوف مخاطبا رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " رجاءا اقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك".
اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن إختيار رئيس الجمهورية لالياس الفخفاخ كان غريبا ومفاجأ .
واشار مخلوف إالى أن رئيس الجمهورية صرح مؤخرا بتصريح غير دستوري وغريب حسب قول مخلوف ، والذي قال فيه قيس سعيد أن في تونس هناك رئيس واحد .
وشدد مخلوف بأن المشرع التونسي يقر بوجود 3 رئاسات ، وان تونس اليوم ليست في نظام رئاسي .
وتحدث سيف الدين مخلوف مخاطبا رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " رجاءا اقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك".
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Par:ajanoub (France )
Sur: سيف الدين مخلوف لرئيس الجمهورية: رجاء إقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك