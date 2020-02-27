Radio Babnet Tunisie  Om Kalthoum - ثورة الشك   

سيف الدين مخلوف لرئيس الجمهورية: رجاء إقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن إختيار رئيس الجمهورية لالياس الفخفاخ كان غريبا ومفاجأ .

واشار مخلوف إالى أن رئيس الجمهورية صرح مؤخرا بتصريح غير دستوري وغريب حسب قول مخلوف ، والذي قال فيه قيس سعيد أن في تونس هناك رئيس واحد .


وشدد مخلوف بأن المشرع التونسي يقر بوجود 3 رئاسات ، وان تونس اليوم ليست في نظام رئاسي .
وتحدث سيف الدين مخلوف مخاطبا رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " رجاءا اقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك".



  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198743

Ajanoub  (France)  |Jeudi 27 Février 2020 à 08h 38m |           
من المضحك ان يموت الحياء على يد أخرق يعتقد ان طريق السلطان يمر عبر الارتماء في احضان الغنوشي .
كل هذا " الاكشن" التافه لا يغير من مكانة قيس سعيد مهما حاول الجبناء ..



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