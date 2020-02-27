سيف الدين مخلوف لرئيس الجمهورية: رجاء إقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك

Jeudi 27 Février 2020



قراءة: 0 د, 29 ث





اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن إختيار رئيس الجمهورية لالياس الفخفاخ كان غريبا ومفاجأ .واشار مخلوف إالى أن رئيس الجمهورية صرح مؤخرا بتصريح غير دستوري وغريب حسب قول مخلوف ، والذي قال فيه قيس سعيد أن في تونس هناك رئيس واحد .وشدد مخلوف بأن المشرع التونسي يقر بوجود 3 رئاسات ، وان تونس اليوم ليست في نظام رئاسي .وتحدث سيف الدين مخلوف مخاطبا رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " رجاءا اقرأ الدستور ولا تتجاوز حدودك".