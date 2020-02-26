مختار التليلي: تنحيت من الترجي بتهمة اني صباب سليم شيبوب بتعليمات من ليلى الطرابلسي

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- كشف المدرب السابق مختار التليلي في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " انه اقيل من تدريب الترجي الرياضي التونسي بتهمة " اني صباب سليم شيبوب" بتعليمات من الماجدة انذاك ليلى الطرابلسي.واضاف مختار التليلي " في تلك الفترة تم ازالة صور سليم شيبوب قبل تغييره بعزيز زهير".واكد التليلي انه نادم كثيرا على اعتبار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ قد اضر بالرياضة التونسية في السابق متابعا " لم يوجد الى حد الان من افاد الكرة التونسية مثل وديع الجريئ".