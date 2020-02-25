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بروترانسليت: موقع اونلاين للترجمة من و الي العديد من اللغات العالمية

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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بلاغ صحفي - تعد الترجمة من الأشياء التي يحتاجها الأفراد و المؤسسات علي حد سواء من أجل إنجاز مهامهم اليومية و تتعدد انواع الترجمة من ترجمة بسيطة كترجمة نص تحريري صغير يحتوي علي عدد قليل من الكلمات الي مقالة او نص كبير او ملف كبير , و من اجل ان يستطيع الشخص القيام بالترجمة الصحيحة يجب علية ان يكون علي علم باللغات المختلفة حتي يتمكن من الترجمة من لغة الي اخري باحترافية شديدة .


هناك انواع عديدة من المجالات التي يتم الترجمة فيها و التي يتعدد فيها المحتوي طبقاً للمجال سواء كان هندسي او طبي او اكاديمي او قانوني او تسويقي او تقني و يعد موقع بروترانسليت من افضل مكاتب ترجمة حيث انه يقوم بالترجمة من و الي العديد من اللغات العالمية مثل العربية و الانجليزية و الأسبانية و الإيطالية و الفرنسية .. الخ و بالإضافة الي ذلك فإن القائمين علي الموقع هم أفراد محترفين مما يضمن لمن يستخدمه الاحترافية و الدقة في الترجمة


و اذا تحدثنا مثلاً عن مجال الترجمة القانونية فإن بروترانسليت هو مترجم قانوني يمكن للأفراد و المؤسسات استخدامه من اجل ترجمة المحتوي القانوني من اي لغة يريدونها الي لغة اخري بطريقة سهلة و بسيطة و في مدة زمنية قليلة و بدقه عالية فمثلاً اذا كنت تحتاج إلي ترجمة ملف قانوني فأنك تقوم بالدخول علي موقع بروترانسليت و تقوم برفع الملف الذي ترغب في ترجمته علي الموقع و تسهيلاً ايضاً من الموقع علي المستخدم فأنك تقوم باختيار الموعد الذي تريد الحصول فيه علي الترجمة و اللغة التي ترغب في الترجمة إليها ولمزيد من الاحترافية يقوم الموقع بفحص المحتوي الذي قمت برفعه و بما ان المحتوي قانوني فان الموقع يختار مترجم قانوني من أجل ترجمة النص الذي تريد ترجمته لمزيد من الدقة , أما بالنسبة لطريقة الدفع فإن موقع بروترانسليت قام بتسهيل الدفع و انت في المنزل من خلال خدمة الدفع اونلاين مما يجعلك توفر الوقت ايضاً وهو من افضل مكاتب ترجمة.

و يتميز موقع بروترانسليت أن القائمين علي الموقع متوافرين طوال اليوم طول أيام الأسبوع مما يجعلك تختار الوقت المناسب , و للمزيد من الراحة اتاح الموقع تطبيق يمكنك تحميلة من اجل مزيد من الراحة و الاحترافية للمستخدم
فلماذا اذاً تحتاج إلي مترجم قانوني و انت تمتلك بروترانسليت ؟!

  
  
  

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