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خوفا من كورونا، نائب التيار مجدي كرباي ''منعوت بالصبع'' في البرلمان بعد قدومه من ميلانو

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - عبّر الاثنين 24 فيفري، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، مجدي كرباي، عن طريقة تعامل زملائه النواب في البرلمان بعد قدومه من ميلانو.

وقال مجدي كرباي " حقيقة شيء مؤسف، في الأول خلتها مزحة ولكن الأمر زاد عن حده، هناك زملاء من النواب أقلقهم تواجدي اليوم في مجلس النواب الشعب لممارسة مهامي كنائب على ايطاليا وحضوري في لجنة التونسيين بالخارج".
وأوضح قائلا " السبب أني قدمت من إيطاليا وبالتحديد من مدينة ميلانو مع العلم أني مررت بالنقطة الصحية في مطار تونس قرطاج والحمد لله".








  
  
  

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