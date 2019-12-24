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الكريشي: الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة لحكومة الكفاءات المستقلة

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - أكد النائب في البرلمان عن حركة الشعب، خالد الكريشي، أن الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة لحكومة الكفاءات المستقلة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وقال خالد الكريشي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، اليوم الثلاثاء، إنهم لن يشاركوا في إنتاج الفشل من جديد ولن يشاركوا في شهادة زور أمام الشعب التونسي وفق تعبيره.


Credits Shems FM


وأضاف الكريشي أن الكتلة الديمقراطية ستقوم بدورها كمعارضة وطنية بناءة لا تعرقل بل تساهم في البناء عبر القيام بدورها التشريعي في البرلمان ودورها الرقابي والتوجيهي والإعلامي للشعب.

  
  
     
  

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