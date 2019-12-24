الكريشي: الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة لحكومة الكفاءات المستقلة

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات





Credits Shems FM

- أكد النائب في البرلمان عن حركة الشعب، خالد الكريشي، أن الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة لحكومة الكفاءات المستقلة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.وقال خالد الكريشي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، اليوم الثلاثاء، إنهم لن يشاركوا في إنتاج الفشل من جديد ولن يشاركوا في شهادة زور أمام الشعب التونسي وفق تعبيره.وأضاف الكريشي أن الكتلة الديمقراطية ستقوم بدورها كمعارضة وطنية بناءة لا تعرقل بل تساهم في البناء عبر القيام بدورها التشريعي في البرلمان ودورها الرقابي والتوجيهي والإعلامي للشعب.