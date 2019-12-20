حاتم المليكي: العباد باش تاكلنا والنهضة والتيار والشعب يحكيو على الايديويوجيا وسعيد تحول الى مرشد

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن حزب قلب تونس حاتم المليكي في مداخلة على قناة حنبعل ان الصراع الحالي في تونس مازال لم يخرج من اطار الايديولوجيا والصراع على الوزارات والمناصب.
واضاف حاتم المليكي " العباد غاضبة باش تاكلنا والنهضة والتيار والشعب يتحدثون على الايديويوجيا" متابعا " يبدو ان تونس مبنية على عركة"...
واضاف حاتم المليكي " العباد غاضبة باش تاكلنا والنهضة والتيار والشعب يتحدثون على الايديويوجيا" متابعا " يبدو ان تونس مبنية على عركة"...
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Par:mandhouj (France )
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