حاتم المليكي: العباد باش تاكلنا والنهضة والتيار والشعب يحكيو على الايديويوجيا وسعيد تحول الى مرشد

Vendredi 20 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب عن حزب قلب تونس حاتم المليكي في مداخلة على قناة حنبعل ان الصراع الحالي في تونس مازال لم يخرج من اطار الايديولوجيا والصراع على الوزارات والمناصب.واضاف حاتم المليكي " العباد غاضبة باش تاكلنا والنهضة والتيار والشعب يتحدثون على الايديويوجيا" متابعا " يبدو ان تونس مبنية على عركة"...