راشد الخياري وميلاد بن دالي يعلنان استقالتهما من كتلة ائتلاف الكرامة

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

"لم أعد أنتمي لأي كتلة داخل البرلمان ولم أعد أمثل إلا نفسي...الأسباب أحتفظ بها لنفسي ما لم تضطرني الأحداث للخروج علنا و البوح...أتمنى لكل رفاقي السابقين التوفيق والنجاح".

- أعلن النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري على صفحته بالفيسبوك مساء الخميس 19 ديسمبر 2019، استقالته من كتلة ائتلاف الكرامة.كما أعلن النائب ميلاد بن دالي استقالته من الائتلاف...وكتب راشد الخياري على صفحته بالفايسبوك:وكان النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أكّد في وقت سابق لدى حلوله ضيف قناة التاسعة ضمن برنامج rendez_vous 9 أنّ هناك خلافات و مناوشات داخل إئتلاف الكرامة و أضاف امكانية انّ يتخفّف الإئتلاف من بعض الأشخاص مستقبلا مؤكّدا أنّ هذا لن يؤثّر على وحدة الإئتلاف حسب تعبيره.