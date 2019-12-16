سيف مخلوف: في أسبوع واحد حركوا اعلامهم ومرتزقتهم وقضاتهم...لضرب ائتلاف الكرامة

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - قال الاثنين 16 ديسمبر، الناطق الرسمي باسم كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان سيف الدين مخلوف ان "ماكينة قاعة العمليات الخبيثة انطلقت في العمل وبأقصى سرعتها لضرب ائتلاف الكرامة".
وأضاف قائلا "في أسبوع واحد حركوا إعلامهم ومرتزقتهم وقضاتهم ومدونيهم وصفحاتهم ونوابهم ونقاباتهم .. وصرنا نحو العدو رقم 1" معتبرا أن ذلك كان أمرا متوقّعا.
وتأتي تدوينة سيف مخلوف على خلفية الخبر الذي تداولته بعض المواقع حول حضوره مباراة الترجي والهلال السعودي في قطر رغم الحكم القضائي الصادر ضدّه بسنة و8 أشهر سجنا من أجل تهمة الإساءة الي الغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي.
وأضاف قائلا "في أسبوع واحد حركوا إعلامهم ومرتزقتهم وقضاتهم ومدونيهم وصفحاتهم ونوابهم ونقاباتهم .. وصرنا نحو العدو رقم 1" معتبرا أن ذلك كان أمرا متوقّعا.
وتأتي تدوينة سيف مخلوف على خلفية الخبر الذي تداولته بعض المواقع حول حضوره مباراة الترجي والهلال السعودي في قطر رغم الحكم القضائي الصادر ضدّه بسنة و8 أشهر سجنا من أجل تهمة الإساءة الي الغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي.
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: القصرين: نسبة الفساد بالمؤسسات العمومية بالجهة تبلغ 68 بالمائة مع توقعات بإرتفاعها خلال السنوات الثلاث المقبلة (استبيان)