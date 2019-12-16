Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab Doukkali - Habib al Jamaheer  

سيف مخلوف: في أسبوع واحد حركوا اعلامهم ومرتزقتهم وقضاتهم...لضرب ائتلاف الكرامة

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - قال الاثنين 16 ديسمبر، الناطق الرسمي باسم كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان سيف الدين مخلوف ان "ماكينة قاعة العمليات الخبيثة انطلقت في العمل وبأقصى سرعتها لضرب ائتلاف الكرامة".

وأضاف قائلا "في أسبوع واحد حركوا إعلامهم ومرتزقتهم وقضاتهم ومدونيهم وصفحاتهم ونوابهم ونقاباتهم .. وصرنا نحو العدو رقم 1" معتبرا أن ذلك كان أمرا متوقّعا.


وتأتي تدوينة سيف مخلوف على خلفية الخبر الذي تداولته بعض المواقع حول حضوره مباراة الترجي والهلال السعودي في قطر رغم الحكم القضائي الصادر ضدّه بسنة و8 أشهر سجنا من أجل تهمة الإساءة الي الغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي.



  
  
     
  

rtt-21cfd8c3c754baf71423893c7609f184-2019-12-16 08:53:34






0 de 0 commentaires pour l'article 194449



En continu

الاثنين 16 ديسمبر 2019 | 19 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:47 12:22 07:25 05:52
11°
 21° % 100 :الرطــوبة
تونــس 10°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1020°-1421°-1319°-1322°-11
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576485640|194449 2679|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires