موزاييك: قيس سعيد يتوجّه بخطاب إلى الشعب

Vendredi 13 Decembre 2019



أكد مصدر مطلع لاذاعة موزاييك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر التوجه بكلمة الى الشعب للتقدم بمبادرة سياسية قد يحمّل فيها المسؤلية للأحزاب السياسية.ورجّح ذات المصدر أن يكون موعد الكلمة يوم 17 ديسمبر ذكرى اندلاع الثورة مضيفا أن رئيس الجمهورية اختار التوجه بكلمته للشعب لتحديد المسؤوليات ولوضع الجميع أمام مسؤلياتهم السياسية تجاه الشعب.