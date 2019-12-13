ميناء حلق الوادي: سرقة ملابس جديدة قادمة من سويسرا لأطفال الكاف واستبدالها بملابس قديمة

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- قامت مؤخّرا تونسية مقيمة بسويسرا تُدعى نزيهة علوي، بإرسال هدايا لأطفال عدد من مدارس ولاية الكاف وأوليائهم تتمثل في ملابس وأحذية وغيرها إلا أنها فوجئت بأنه تم استبدال الملابس الجديدة بأخرى قديمة مهترئة.وفي مداخلة الجمعة 13 ديسمبر على القناة الوطنية، قالت نزيه علوي إنها وصلت إلى تونس للحضور على اخراج الملابس التي يبلغ وزنها حوالي 700 كغ.وأوضحت أن الباخرة التي نقلت الملابس وصلت إلى تونس يوم الأحد الماضي مشيرة إلى أنها لا تعرف المكان الذي تم تخزينها فيه قبل إخراجها يوم الأربعاء من ميناء حلق الوادي لتكتشف أن الملابس الجديدة تم تغييرها بأخرى قديمة.