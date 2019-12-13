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ميناء حلق الوادي: سرقة ملابس جديدة قادمة من سويسرا لأطفال الكاف واستبدالها بملابس قديمة

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - قامت مؤخّرا تونسية مقيمة بسويسرا تُدعى نزيهة علوي، بإرسال هدايا لأطفال عدد من مدارس ولاية الكاف وأوليائهم تتمثل في ملابس وأحذية وغيرها إلا أنها فوجئت بأنه تم استبدال الملابس الجديدة بأخرى قديمة مهترئة.

وفي مداخلة الجمعة 13 ديسمبر على القناة الوطنية، قالت نزيه علوي إنها وصلت إلى تونس للحضور على اخراج الملابس التي يبلغ وزنها حوالي 700 كغ.


وأوضحت أن الباخرة التي نقلت الملابس وصلت إلى تونس يوم الأحد الماضي مشيرة إلى أنها لا تعرف المكان الذي تم تخزينها فيه قبل إخراجها يوم الأربعاء من ميناء حلق الوادي لتكتشف أن الملابس الجديدة تم تغييرها بأخرى قديمة.





  
  
     
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 194306

Carlos73  (Tunisia)  |Vendredi 13 Decembre 2019 à 11h 49m |           
دولة معشش فيها الفساد في جميع القطاعات
ولاحياة لمن تنادي
حتى طرف ملابس للفقراء سرقاهم في الديوانة
ولاخر يقلك الدولة تعمللنا صندوق زكاة
اييه علاش لا. حمير

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 13 Decembre 2019 à 11h 43m |           
Situation dramatique ! Des voleurs inondent tous les espaces ! A qui incombe la faute ???

Mavb2013  (Tunisia)  |Vendredi 13 Decembre 2019 à 11h 29m |           
Du temps de votre leader bourguiba, des couvertures envoyées par la suisse après les innondations de 1969, et des aides alimentaires envoyées par les USA, ont été vendu au peuple



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