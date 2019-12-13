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هيئة مكافحة الفساد ترصد 51 حالة شبهة تضارب مصالح

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلّقة بالتوقّي من تضارب المصالح المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح رصدت هيئة مكافحة الفساد من خلال التثبّت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها 51 حالة شبهة تضارب مصالح.

وتتمثّل هذه الحالات في بحسب بلاغ للهيئة:


· 11حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى،

· 16حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية،

· 24حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا،

وقامت الهيئة في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم، في حين تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.

وتذكّر الهيئة أن مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 تترتب عنه طبقا لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون: "يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار". كما يوجب القانون على الهيئة نشر قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

  
  
     
  

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