Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Wassla ma9am Sika  

عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين مخلوف

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - قررت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام و8 اشهر سجنا في القضية التى رفعها ممثل النيابة العمومية على المحامي والناطق الرسمي لاىتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من اجل تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي في خطب وعدم اثبات صحة ذلك طبق الفصلين 86من مجلة الاتصالات و128من المجلة الجزائية وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ممثل النيابة العمومية بسيدي بوزيد على سيف الدين مخلوف أثر تهجمه عليه بسبب قرار الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرأنية بالرقاب واحد تلاميذه المختص في تحفيظ القرآن والذي تعلقت به قضية اغتصاب أحد التلاميذ بتلك المدرسة القرأنية التى تم فتحها بدون ترخيص واكتشفت فيها تجاوزات خطيرة في حق الاطفال المقيمين بها والذين كانوا يتعرضون للضرب والبغض الآخر الاعتداءات جنسية ...

هذا ولم يمثل مخلوف امام القضاء ..


  
  
     
  

rtt-465c8c551f32c9a65ec2da154c760aea-2019-12-13 09:41:02






1 de 1 commentaires pour l'article 194298

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 13 Decembre 2019 à 10h 05m |           
هذا دليل من الادلة الكثيرة يعلمها الشعب بأن القضاء التونسي غير مستقل ومحايد ولم تصله الثورة.
لعنة الله على الظالمين



En continu

الجمعة 13 ديسمبر 2019 | 16 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:20 07:23 05:50
13°
 17° % 58 :الرطــوبة
تونــس 12°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1220°-1420°-1122°-1220°-15
  • Avoirs en devises
    18763,2

  • (12 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 dec)   1173,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576229098|194298 18854|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires