عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين مخلوف

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- قررت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام و8 اشهر سجنا في القضية التى رفعها ممثل النيابة العمومية على المحامي والناطق الرسمي لاىتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من اجل تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي في خطب وعدم اثبات صحة ذلك طبق الفصلين 86من مجلة الاتصالات و128من المجلة الجزائية وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ممثل النيابة العمومية بسيدي بوزيد على سيف الدين مخلوف أثر تهجمه عليه بسبب قرار الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرأنية بالرقاب واحد تلاميذه المختص في تحفيظ القرآن والذي تعلقت به قضية اغتصاب أحد التلاميذ بتلك المدرسة القرأنية التى تم فتحها بدون ترخيص واكتشفت فيها تجاوزات خطيرة في حق الاطفال المقيمين بها والذين كانوا يتعرضون للضرب والبغض الآخر الاعتداءات جنسية ...هذا ولم يمثل مخلوف امام القضاء ..