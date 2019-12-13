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وليد جلاد: الشاهد يقوم بتعيينات ويمارس صلاحياته بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - شدّد الخميس 12 ديسمبر، القيادي بحركة تحيا تونس وليد الجلاد على أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقوم بالتعيينات ويمارس الصلاحيات بنكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وخلال استضافته في برنامج يحدث في تونس على قناة حنبعل قال وليد جلاد "من كلّف الشاهد بتصريف الأعمال هو رئيس الجمهورية قيس سعيّد".
وأشار الجلاد إلى أن تكليف الرئيس قيس سعيد ليوسف الشاهد بتصريف الأعمال يمنحه كل الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة طبق الدستور.


يذكر أن تواتر التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات أثار جدلا واسعا حيث أن النائب السابق بالبرلمان عماد الدايمي حذّر من خطورة تعيينات الشاهد قبل مغادرته واتهمه بتلغيم الإدارة وتعيين موالين له ودعا رئيس الجمهورية الي التدخل للتصدّي لهذه التعيينات ومراجعتها.



  
  
     
  

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