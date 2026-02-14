وليد بن محمد: سنسعى إلى تجسيم العدالة بين جميع الأندية دون استثناء

أكّد وليد بن محمد، المنتخب رئيسًا جديدًا للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، أنّ المكتب الجديد سيعمل على تجسيم مبدأ العدالة الرياضية بين مختلف الأندية دون استثناء أو تمييز، في ظلّ الظرف الحساس الذي تمرّ به كرة القدم التونسية.وأوضح بن محمد، في تصريح إعلامي عقب انتخابه خلال الجلسة العامة الانتخابية المعادة المنعقدة اليوم السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة، أنّ نتائج الاقتراع عكست الثقة التي وضعتها الأندية في قائمته، معتبرًا ذلك «شرفًا كبيرًا ومسؤولية أكبر» تفرض اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات القائمة، خاصة في ظلّ الضغط الذي يطبع المرحلة الحالية.وأضاف أنّ انتماءه لنجم المتلوي، رغم أهميته في مسيرته التسييرية، لن يؤثر على حياده، مؤكّدًا أنه سيقف من جميع الأندية على نفس المسافة، مع الالتزام الصارم بتطبيق القوانين بعيدًا عن أي تجاذبات، مع إقراره بأن بعض النصوص المنظمة لكرة القدم التونسية تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر.وبيّن رئيس الرابطة أنّ المكتب الجديد سيعتمد سياسة القرب، عبر متابعة مباشرة لمباريات البطولة والاطلاع على جميع حيثياتها، بما يضمن حسن تطبيق القانون على الجميع.وكانت قائمة وليد بن محمد قد فازت في الانتخابات المعادة لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بحصولها على 30 صوتًا مقابل صوتين لقائمة عقيل بن حسين، وذلك بمشاركة 32 ناديًا من أصل 44.وجاءت إعادة الانتخابات بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 29 ديسمبر 2025، بعد إقرار بطلان نتائج الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة يوم 20 ديسمبر، إثر قبول الطعن المقدم من قائمة عقيل بن حسين بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 56 من القانون الداخلي للجامعة، والمتعلق بضرورة وجود تفويض قانوني عند التصويت.يُذكر أن انتخابات 20 ديسمبر كانت قد أسفرت عن فوز قائمة وليد بن محمد بـ22 صوتًا، متقدمة على قائمتي عقيل بن حسين (11 صوتًا) وحسن زيان (9 أصوات)، قبل أن يتم إلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية.وسبق لوليد بن محمد أن تقلّد عدة مسؤوليات صلب نجم المتلوي منذ سنة 2006، كما شغل عضوية مكتب الرابطة بين 2019 و2024 بصفته رئيس لجنة كرة القدم المحترفة.