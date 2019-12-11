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سيدي بوزيد: طرد طباخة في مستشفى رفضت تقديم طعام فاسد للمرضى؟؟

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - كشفت الأربعاء 11 ديسمبر، الطباخة بالمستشفى المحلي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، وسيلة السبوعي، أنه تم طردها من المستشفى بعد أن رفضت تقديم طعام فاسد للمرضي.

وأكّدت في مداخلة على أمواج إذاعة جوهرة أف أم أنها في كل مرة تعلم المسؤولين بالمستشفي بوجود طعام فاسد (حليب، لحم) يخاطبونها قائلين "سكّر فمّك انت خدمتك تطيّب الماكلة وتروّح" مضيفة بأن مدير المستشفى قال لها "ضميرك خلّيه في الدار".
وأضافت بأن الأمر وصل إلى حد الاعتداء عليها بالعنف من طرف ناظرة المستشفى والمسؤولة على مستودع الطعام.


من جانبة قال المدير الجهوي بسيدي بوزيد زاهر الأحمدي، إنه لا مجال للتسامح مع الفساد وأن الملف تحت أنظار القضاء وأنه لو ثبت وجود فساد فإنه لن يتسامح مع أحد موضّحا أن التحقيق الإداري الأولي أثبت أنه لا صحة للاتهامات الصادرة عن الطباخة.

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194196

Karimyousef  (France)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 17h 04m |           
على الجميع مساعدة هذه المرأة و التنديد بقرار طردها.



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الأربعاء 11 ديسمبر 2019 | 14 ربيع الثاني 1441
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