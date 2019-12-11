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بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
أصدرت عشية اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 دائرة الاتهام بمحمكة الاستئناف بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة, وفق ما أكده الحبيب التُرخاني مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس لاذاعة شمس أف أم .

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة كاكتوس برود.


وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

المصدر شمس

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194195

Zakarua  (Tunisia)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 17h 12m |           
يحزنني أنّني كلّ ما سمعت ذكر هذا التّـــــــافه أتذكّر عقبة بن نافع الفهريّ يرحمه اللّه.



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