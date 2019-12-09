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يمينة الزغلامي: التلفزة الوطنية لم تلتزم بالحياد في تغطيتها لجلسة البرلمان

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في مداخلتها على قناة حنبعل ان التلفزة الوطنية لم تلتزم بالحياد في تغطيتها لجلسة البرلمان.

وأكدت يمينة الزغلامي ان رئاسة البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي ليس وراء منع الإعلاميين من التغطية في البرلمان.


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وتابعت يمينة الزغلامي " للاسف الشديد جهات في التلفزة الوطنية لم تكن محايدة في الاشكالية مضيفة " الغنوشي سيلتقي نقابة الصحفيين لحل كثير من الاشكاليات".

وقالت الزغلامي ان عبير موسي كانت في نظام دكتاتوري قمعي لا تعرف سوى الملاحقات مضيفا " نحن رفضنا الاقصاء لكن رسالة النظام الديمقراطي لم تصل الى عبير موسى".


  
  
     
  

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