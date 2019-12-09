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راشد الخياري: مخرجة جلسات البرلمان التابعة للقناة الوطنية منتمية للحزب الدستوري

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - كشف النائب عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان مخرجة جلسات البرلمان التابعة للقناة الوطنية مؤيدة للحزب الدستوري الحر ومقربة من النائبة عبير موسى.

وكتب الخياري في صفحته التدوينة التالية "مخرجة جلسات البرلمان و الي تدور من إذاعة لإذاعة و تسب فيا هذه حقيقتها


حياد المرفق العمومي الذي يفرضه القانون في أبهى تجلياته.

مخرجة منتسبة لحزب الكلوشارة مسؤولة عن الصورة و الصوت داخل قبة مجلس النواب تعمل لحساب حزب نازي فاشي.

شكرا لإدارة القناة اللاوطنية على هذا الحياد و هذه النزاهة.


يذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية ، أدانت اليوم الاثنين ما جد من "تشويش على النقل المباشر للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأحد 8 ديسمبر الجاري على القناة الوطنية الثانية"، معتبرة ان ، "مثل هذه التصرفات من شأنها أن تعيقها عن أداء مهامها على الوجه الأمثل".

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وأوضحت في بيان أن مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية، "تدين هذا التشويش، بوصفها مرفقا عموميا يقوم بدوره على مسافة من الجميع وبمنأى عن كل التجاذبات السياسية".

وكانت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر قالت في ندوة صحفية عقدتها صباح الاثنين بمقر البرلمان ان رفع بعض النواب لشعار رابعة في قاعة الجلسات امام كاميرا التلفزة الوطنية خلال الجلسة العامة امس الاحد وحجب مداخلتها يعكس "الى اين وصلت الفوضى والديكتاتورية والاعتداءات التي يمارسونها على غيرهم ".



  
  
     
  

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