جميلة الكسيكسي: لم أندم على ما قلته لعبير موسي وسينجح البرلمان في مهامه رغم البلطجة

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - أكّدت الاثنين 9 ديسمبر، النائبة عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي أنها ليست نادمة على ما قالته لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو أن ما يقال حول تحقيق عبير موسي لانتصار سياسي لا أساس له وقالت "رغم البلطجة عبير موسي لم تربح أي معركة، بل على العكس انكشف مخططها وأجندتها في تعطيل أعمال المجلس والاطاحة به".
وأشارت الكسيكسي إلى أن ما حدث كان له جانب إيجابي وقالت " لم أرى اجماعا في مجلس النواب مثلما رأيت اجماعا على ادانة ما تقوم به عبير موسي".
وشدّدت الكسيكسي على أن البرلمان سينجح في مهامه وستتم المصادقة على القوانين المعروضة في الآجال رغم البلطجة وكل ما رأيناه.
يذكر أن عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بباردوعن رفع الكتلة للاعتصام الذي تنفذه منذ 3 ديسمبر الجاري داعية نواب كتلتها الى الالتحاق بقاعة الجلسات لمتابعة عملهم البرلماني.
يذكر ان كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان.
واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو أن ما يقال حول تحقيق عبير موسي لانتصار سياسي لا أساس له وقالت "رغم البلطجة عبير موسي لم تربح أي معركة، بل على العكس انكشف مخططها وأجندتها في تعطيل أعمال المجلس والاطاحة به".
وأشارت الكسيكسي إلى أن ما حدث كان له جانب إيجابي وقالت " لم أرى اجماعا في مجلس النواب مثلما رأيت اجماعا على ادانة ما تقوم به عبير موسي".
وشدّدت الكسيكسي على أن البرلمان سينجح في مهامه وستتم المصادقة على القوانين المعروضة في الآجال رغم البلطجة وكل ما رأيناه.
يذكر أن عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بباردوعن رفع الكتلة للاعتصام الذي تنفذه منذ 3 ديسمبر الجاري داعية نواب كتلتها الى الالتحاق بقاعة الجلسات لمتابعة عملهم البرلماني.
يذكر ان كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان.
4 de 4 commentaires pour l'article 194060
En continu
- 10:27 تحقيقات بلا نتائج
- Hier 20:02 لغم محمد بن زايد في البرلمان التونسي..
- Hier 18:38 عبير.. العابرة إلى المجهول..
- Hier 18:06 عرض ''المخازنية حضروا'' يصنع الفرجة بقابس
- Hier 14:03 كلية العلوم بصفاقس تحتفي بطلبتها الأوائل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:20
|05:47
|
17°
|17°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-12
|14°-12
|16°-12
|16°-12
|15°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 254) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 694) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 737) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 270) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 423) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 488) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 302) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 859) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 143) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 002) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 903) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 979) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 347) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 280) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 372) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 247) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 916) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 768) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 472) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 338) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
Par:BABANETTOO (France )
Sur: جميلة الكسيكسي: لم أندم على ما قلته لعبير موسي وسينجح البرلمان في مهامه رغم البلطجة