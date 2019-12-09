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جميلة الكسيكسي: لم أندم على ما قلته لعبير موسي وسينجح البرلمان في مهامه رغم البلطجة

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - أكّدت الاثنين 9 ديسمبر، النائبة عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي أنها ليست نادمة على ما قالته لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو أن ما يقال حول تحقيق عبير موسي لانتصار سياسي لا أساس له وقالت "رغم البلطجة عبير موسي لم تربح أي معركة، بل على العكس انكشف مخططها وأجندتها في تعطيل أعمال المجلس والاطاحة به".


وأشارت الكسيكسي إلى أن ما حدث كان له جانب إيجابي وقالت " لم أرى اجماعا في مجلس النواب مثلما رأيت اجماعا على ادانة ما تقوم به عبير موسي".

وشدّدت الكسيكسي على أن البرلمان سينجح في مهامه وستتم المصادقة على القوانين المعروضة في الآجال رغم البلطجة وكل ما رأيناه.

يذكر أن عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بباردوعن رفع الكتلة للاعتصام الذي تنفذه منذ 3 ديسمبر الجاري داعية نواب كتلتها الى الالتحاق بقاعة الجلسات لمتابعة عملهم البرلماني.
يذكر ان كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان.


  
  
     
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 194060

BABANETTOO  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 14h 26m |           
A l'instant même ...

Miss Univers est une sud africaine ... une black comme la belle Jamila KSIKSI ...

Cette nouvelle ne peut pas plaire à la CLOCHARDE Abir Moussi ...

Je vais me régalier pendant 5 ans et je n'ai pas l'immunité parlementaire ...

BABANETTOO  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 14h 19m |           
Je la trouve JOLIE ...

N'en déplaise à Abir Moussi qui est une CLOCHARDE (*) ...

(*): À l'implantation anarchique et à l'aspect délabré et sale

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 14h 01m |           
Dans tous les cas, nous n'allons pas vous évaluer pour ces grabuges. Seules les appréciations relatives à votre propre activité nous intéresseraient ! Faites fonctionner votre cervelle donc, pour tout ce qui aide la nation à se développer !

BABANETTOO  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 13h 59m |           
Abir Moussi est une CLOCHARDE ...

Vous avez encore 30 secondes ...

UNE CLOCHARDE ...



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