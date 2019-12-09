إيمان المداحي: تجمعي قديم هددني وقال لي نهايتك قريبة

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - قالت الإعلامية إيمان المداحي في مداخلة عبر أمواج اذاعة "ifm " انها غير نادمة على مواجهة النائبة عبير موسى مضيفة " عبير موسى بتهديدها لها أساءت للإعلاميين وللإعلام".
وأضافت ايمان المداحي " لدي قناعة كبيرة من ان عبير موسى تريد ان تجعل الجميع في الاختطاف بما فيه الإعلاميون والنواب".
وتابعت ايمان المداحي " هنالك تجمعي سابق هددني شخصيا وقال لي بالحرف الواحد " نهايتك قريبة".
يذكر أن مشادة كلامية حادة نشبت في إذاعة راديو ماد ، يوم الجمعة 6 ديسمبر، بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والإعلامية ايمان المدّاحي.
وهاجمت عبير موسي ايمان المداحي واتهمتها بجعل برنامجها يحدث في تونس على قناة حنبعل مختصّا في سبّها وتشويهها مشيرة إلى وجود وسائل اعلام وكرونيكورات يشنون حملة ضدّها.
وأضافت ايمان المداحي " لدي قناعة كبيرة من ان عبير موسى تريد ان تجعل الجميع في الاختطاف بما فيه الإعلاميون والنواب".
وتابعت ايمان المداحي " هنالك تجمعي سابق هددني شخصيا وقال لي بالحرف الواحد " نهايتك قريبة".
يذكر أن مشادة كلامية حادة نشبت في إذاعة راديو ماد ، يوم الجمعة 6 ديسمبر، بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والإعلامية ايمان المدّاحي.
وهاجمت عبير موسي ايمان المداحي واتهمتها بجعل برنامجها يحدث في تونس على قناة حنبعل مختصّا في سبّها وتشويهها مشيرة إلى وجود وسائل اعلام وكرونيكورات يشنون حملة ضدّها.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: عبير موسي تهاجم سامية عبو: الناس هذوما لا عندهم لا ميثاق ولا أخلاق سياسية... احترموا رواحكم