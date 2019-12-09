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تحقيقات بلا نتائج

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
الطاهر العبيدي (*)


◙ بعد اكتشاف اللوالب الفاسدة فتح تحقيق دون نتائج ولا معاقبة للجناة!


◙ موت الرضّع بطريقة بشعة، ووضعهم في الكراتين بشكل مهين. فتح تحقيق بلا نتائج ولا محاكمة للمتسبّبن!

◙ اغتيال الشهيد "محمد الزواري"، في وضح النهار من طرف الموساد، بالتعاون مع صهاينة الداخل، فتح تحقيق دون نتائج ولا عقاب للمورطين !

◙ "حاوية البلجيكي" تحمل أسلحة حقيقية وقع تهريب الفاعل فتح التحقيق وختم دون نتائج ضدّ المهرب العميل!

◙ فتح تحقيق ضد جواسيس روس مورّطين في استخراج شهادات ميلاد مزوّرة، بالتواطىء مع موظفين ببلدية المكان فتح تحقيق في الجميع دون نتائج ولا عقاب للمورطين !

◙ حرق المبيتات والمحاصيل الزراعيةـ سرقة معدات
المدارس الابتدائية.. فتح تحقيق دون نتائج ولا محاسبة للمجرمين !

◙ فاجعة ضحايا شباب منطقة "عمدون" فتح تحقيق فلا تنتظروا نتائج ولا مساءلة ولا تعديلا للطريق !

◙ تتهاطل قضايا انتهاك السلامة الأمنية للبلد، واستباحة الحدود والعرض، ليفتح التحقيق تلو التحقيق، والجناة بلا محاسبة ولا عقاب !

◙ يعطل البرلمان فلا فائدة من فتح تحقيق هذه المرة !
فالحلّ استدعاء "كمال المغربي" بإبريقه السحري ليتفّ على الجميع حكومة وبرلمان، كي يرفع عنّا الإصابة بالعين والحسد...

* صحفي وكاتب مقيم بباريس

  
  
     
  

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