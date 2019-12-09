تحقيقات بلا نتائج

Lundi 09 Decembre 2019



الطاهر العبيدي (*)◙ بعد اكتشاف اللوالب الفاسدة فتح تحقيق دون نتائج ولا معاقبة للجناة!◙ موت الرضّع بطريقة بشعة، ووضعهم في الكراتين بشكل مهين. فتح تحقيق بلا نتائج ولا محاكمة للمتسبّبن!◙ اغتيال الشهيد "محمد الزواري"، في وضح النهار من طرف الموساد، بالتعاون مع صهاينة الداخل، فتح تحقيق دون نتائج ولا عقاب للمورطين !◙ "حاوية البلجيكي" تحمل أسلحة حقيقية وقع تهريب الفاعل فتح التحقيق وختم دون نتائج ضدّ المهرب العميل!◙ فتح تحقيق ضد جواسيس روس مورّطين في استخراج شهادات ميلاد مزوّرة، بالتواطىء مع موظفين ببلدية المكان فتح تحقيق في الجميع دون نتائج ولا عقاب للمورطين !◙ حرق المبيتات والمحاصيل الزراعيةـ سرقة معداتالمدارس الابتدائية.. فتح تحقيق دون نتائج ولا محاسبة للمجرمين !◙ فاجعة ضحايا شباب منطقة "عمدون" فتح تحقيق فلا تنتظروا نتائج ولا مساءلة ولا تعديلا للطريق !◙ تتهاطل قضايا انتهاك السلامة الأمنية للبلد، واستباحة الحدود والعرض، ليفتح التحقيق تلو التحقيق، والجناة بلا محاسبة ولا عقاب !◙ يعطل البرلمان فلا فائدة من فتح تحقيق هذه المرة !فالحلّ استدعاء "كمال المغربي" بإبريقه السحري ليتفّ على الجميع حكومة وبرلمان، كي يرفع عنّا الإصابة بالعين والحسد...* صحفي وكاتب مقيم بباريس