Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ala Eyne  

سمير الوافي في مقارنة بين راضية النصراوي وعبير موسي... آه يا دنيا يا دوارة...كم فيك من عجائب

Dimanche 08 Decembre 2019

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - علّق الاعلامي سمير الوافي على ماحصل صباح اليوم في البرلمان وقارن بين المناضلة راضية النصراوي والنائبة عبير موسي
وكتب التدوينة التالية:
"بينما المناضلة الشريفة راضية النصراوي في المطار متجهة نحو فرنسا للعلاج...من مخلفات القمع والإستبداد والتنكيل...ومن إعتداءات تعرضت لها طيلة سنوات...لم يعتذر لها عليها أحد ولم تنل حتى إعترافا ولم تطلب تعويضا ولا إعتذارا بسيطا على سرقة عمرها...!
في نفس الوقت كانت عبير موسي تعربد وتهدد في البرلمان...وتعتدي على حرمة المجلس أمام أعين الشعب...مبررة ذلك بطلب إعتذار على كلمة مهينة قيلت في لحظة إستهتار وإستفزاز...وفي لحظة إنفلات برلمان ديمقراطي...!!!

آه يا دنيا يا دوارة...كم فيك من عجائب !!"

  
  
     
  

rtt-90db519548cf47c19c6520a8baf2f805-2019-12-08 19:36:20






0 de 0 commentaires pour l'article 194028



En continu

الأحد 08 ديسمبر 2019 | 11 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:47
15°
 15° % 87 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-1518°-1314°-1116°-1116°-12
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575834293|194028 5588|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires