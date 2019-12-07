الديوانة التونسية تنفي رفض تسريح بضائع موجهة إلى الأعمال الخيرية

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - نشرت الديوانة التونسية عبر صفحتها بالفايسبوك بلاغ حول ما أشيع من تعطيل مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي تسريح إعانات تمّ توريدها من قبل مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة أنه بمجرّد التوصّل بهذه المعلومات تمّ التدخّل مباشرة من قبل المصالح الديوانية على المستوى المركزي و الجهوي بميناء حلق الوادي و ذلك قصد تصحيح الإجراءات التي اعتمدتها المواطنة المتبرّعة و الجمعيّة الخيرية المتمتّعة بالتبرعات و ذلك قصد الإلتزام بالإطار التشريعي في مثل هذه العمليات حماية لصحّة المواطن و محافظة على الطابع التنظيمي لمهام الديوانة كجهاز إنفاذ للقانون.
وأوضح نفس البلاغ أن الإدارة العامة للديوانة اتصل هاتفيّا بالمواطنة في سويسرا و شرح الوضعية على وجهها الصحيح و إنارة رأيها بالإجراءات التي كان من المفروض اتباعها لتجنب الوقوع في هذا الإشكال، و اقترحت عليها الحلّ الذي اعتمدته الإدارة و قد لقيت منها كلّ التفهّم و الإرتياح.
كما أشار البلاغ أن هذه البضاعة وصلت إلى ميناء حلق الوادي مساء يوم الخميس على متن شاحنة لشخص ثاني مقيم بالخارج تحتوي كذلك أغراضه الشخصيّة و أنّ صاحبة هذه البضاعة مازالت متواجدة بالخارج و تعتزم الوصول إلى تونس مساء يوم السبت، و أنّ وكيلة الجمعية الخيرية تقدمت يوم الجمعة صباحا إلى مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي قصد رفع هذه البضائع مباشرة دون حصولها مسبقا على امتياز جبائي في الغرض و ذلك عن عدم دراية بالقانون الجاري به العمل.
وأوضحت الديوانة أن الموضوع لم يتجاوز 24 ساعة.
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة أنه بمجرّد التوصّل بهذه المعلومات تمّ التدخّل مباشرة من قبل المصالح الديوانية على المستوى المركزي و الجهوي بميناء حلق الوادي و ذلك قصد تصحيح الإجراءات التي اعتمدتها المواطنة المتبرّعة و الجمعيّة الخيرية المتمتّعة بالتبرعات و ذلك قصد الإلتزام بالإطار التشريعي في مثل هذه العمليات حماية لصحّة المواطن و محافظة على الطابع التنظيمي لمهام الديوانة كجهاز إنفاذ للقانون.
وأوضح نفس البلاغ أن الإدارة العامة للديوانة اتصل هاتفيّا بالمواطنة في سويسرا و شرح الوضعية على وجهها الصحيح و إنارة رأيها بالإجراءات التي كان من المفروض اتباعها لتجنب الوقوع في هذا الإشكال، و اقترحت عليها الحلّ الذي اعتمدته الإدارة و قد لقيت منها كلّ التفهّم و الإرتياح.
كما أشار البلاغ أن هذه البضاعة وصلت إلى ميناء حلق الوادي مساء يوم الخميس على متن شاحنة لشخص ثاني مقيم بالخارج تحتوي كذلك أغراضه الشخصيّة و أنّ صاحبة هذه البضاعة مازالت متواجدة بالخارج و تعتزم الوصول إلى تونس مساء يوم السبت، و أنّ وكيلة الجمعية الخيرية تقدمت يوم الجمعة صباحا إلى مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي قصد رفع هذه البضائع مباشرة دون حصولها مسبقا على امتياز جبائي في الغرض و ذلك عن عدم دراية بالقانون الجاري به العمل.
وأوضحت الديوانة أن الموضوع لم يتجاوز 24 ساعة.
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Par:mohamedwalid (United Kingdom )
Sur: الديوانة التونسية تنفي رفض تسريح بضائع موجهة إلى الأعمال الخيرية