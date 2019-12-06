خلال لقائه الغنوشي، الطبوبي يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة غلاء المعيشة

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- استقبل الجمعة 6 ديسمبر، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وحسب الصفحة الرسمية لمجلس النواب فقد تناول اللقاء الوضع العام في البلاد، والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها، ومقترحات المنظمة الشغيلة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.من جانبها قالت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل إن الأمين العام للمنظمة دعا خلال لقائه راشد الغنوشي، إلى الإسراع بتكوين حكومة قادرة على مواجهة غلاء المعيشة والجريمة المنظمة وتحسين الوضع الصحي.