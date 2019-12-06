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خلال لقائه الغنوشي، الطبوبي يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة غلاء المعيشة

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - استقبل الجمعة 6 ديسمبر، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وحسب الصفحة الرسمية لمجلس النواب فقد تناول اللقاء الوضع العام في البلاد، والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها، ومقترحات المنظمة الشغيلة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
من جانبها قالت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل إن الأمين العام للمنظمة دعا خلال لقائه راشد الغنوشي، إلى الإسراع بتكوين حكومة قادرة على مواجهة غلاء المعيشة والجريمة المنظمة وتحسين الوضع الصحي.





  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 193920

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 14h 14m |           
Voilà, l'UGTT va droit au but , à savoir maîtriser la cherté de la vie !!!! Ce qui nous intéresse en priorité est la réduction des prix d'une façon générale pour pouvoir survivre !!!!!



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