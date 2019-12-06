جوهر بن مبارك لجميلة الكسيكسي: لا تعتذري أبدا عن قول الحق ولا تستمعي لمن يدعوك لاعلاء الباطل

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - طالب استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي بعدم الاعتذار عن تصريحاتها بخصوص النائبة عبير موسى.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كلامك جميل بالكاد يفي بالحاجة في مواجهة القبح الظاهر. خذي الأمر بقوّة سيّدتي الجميلة و لا تعتذري أبدا عن قول الحق ولا تستمعي لمن يدعوك لاعلاء الباطل.
وكانت مشاجرة شهدها مجلس النواب مساء الثلاثاء على هامش المصادقة على قانون المالية التكميلي بين النائبة جميلة الكسيكسي وعدد من نواب الحزب الدستوري الحر وهي مشاجرة كانت لها تبعات عديدة، من بينها اعتصام عدد من نواب الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بالاعتذار العلني من كتلة حركة النهضة.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كلامك جميل بالكاد يفي بالحاجة في مواجهة القبح الظاهر. خذي الأمر بقوّة سيّدتي الجميلة و لا تعتذري أبدا عن قول الحق ولا تستمعي لمن يدعوك لاعلاء الباطل.
وكانت مشاجرة شهدها مجلس النواب مساء الثلاثاء على هامش المصادقة على قانون المالية التكميلي بين النائبة جميلة الكسيكسي وعدد من نواب الحزب الدستوري الحر وهي مشاجرة كانت لها تبعات عديدة، من بينها اعتصام عدد من نواب الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بالاعتذار العلني من كتلة حركة النهضة.
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Par:karimyousef (France )
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