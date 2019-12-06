Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Atlal  

جوهر بن مبارك لجميلة الكسيكسي: لا تعتذري أبدا عن قول الحق ولا تستمعي لمن يدعوك لاعلاء الباطل

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - طالب استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي بعدم الاعتذار عن تصريحاتها بخصوص النائبة عبير موسى.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كلامك جميل بالكاد يفي بالحاجة في مواجهة القبح الظاهر. خذي الأمر بقوّة سيّدتي الجميلة و لا تعتذري أبدا عن قول الحق ولا تستمعي لمن يدعوك لاعلاء الباطل.

وكانت مشاجرة شهدها مجلس النواب مساء الثلاثاء على هامش المصادقة على قانون المالية التكميلي بين النائبة جميلة الكسيكسي وعدد من نواب الحزب الدستوري الحر وهي مشاجرة كانت لها تبعات عديدة، من بينها اعتصام عدد من نواب الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بالاعتذار العلني من كتلة حركة النهضة.





  
  
     
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 193908

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 12h 09m |           
Loin de la politique et de l'appartenance à ce parti ou autre, Ksiksi qui a été très violente devra présenter ses excuses . Tout autre raisonnement même d'un assistant en droit est classé maladroit !!!

Biladi2012  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 10h 49m |           
ابدعت سي جوهر، ارائك صائبة
شكرا

Belfahem  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 10h 49m |           
شكرا أستاذي الفاضل على هذا الموقف النبيل --الرجال مثلكم في كلمة الحق يعدون على ألأصابع في مثل هذه المواقف --أتمنى ان ينضم الى هذا الموقف من لهم غيرة لأعلاء كلمة الحق ---



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