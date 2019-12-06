بية الزردي توضح مستجدات قضيتها ضد مغني الرابKlay BBJ

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- في تصريح لاذاعة IFM صباح اليوم الجمعة قالت بية الزردي أنها لن تعتذر لكلاي حول التدوينة التي كتبتها ما لم يعتذر عن نشره للفيديو ...وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب كلاي بيبي دجي بسبب الشكاية التى رفعتها عليه مؤخرا الاعلامية بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه تهديدا بالاعتداء عليها بالاضافة الى المس من العرض والاعتبار.وقد تمسكت بية الزردي بالتتبع العدلي في حق كلاي بيبي دجي .