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الجورشي: عبير موسي لن تصمت وستستغل أي فرصة للتشويش واثارة الفوضى

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - قال الخميس 5 ديسمبر، المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان ما تقوم به رئيسة الحزب الدستوري أمر خطير ليس فقط على البرلمان بل على المسار برمته.

واعتبر الجورشي أن عبير موسي خارج الأُطر ولا تعترف بشيء وأنها لن تصمت وستستغل أي فرصة للتشويش واثارة الفوضى سواء في البرلمان او خارجه.
وصرّح الجورشي بان عبير موسي تريد أن تكون الكاميرا مسلطة عليها وتريد أن تكون محور حديث الصحافة لتلعب دور الضحية المستهدفة من طرف النهضة.


وقال "يجب على الكتل النيابية أن تنسّق فيما بينها وتعزل عبير موسي وكتلتها من خلال عدم الدخول معها في مشاكسات وصراعات" ناصحا قيادات النهضة بأن تكون ردود أفعالهم موزونة وعقلانية.



  
  
     
  

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