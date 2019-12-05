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مطار تونس قرطاج: حجز 196 كبسولة من المخدرات وإيقاف 04 اشخاص من بينهم إمرأة

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على 4 أشخاص حاملين لجنسية دولة مغاربية، من بينهم إمرأة، أعمارهم تتراوح بين 21 33 سنة بمطار تونس قرطاج، وذلك إثر عرض إثنين منهم على الفحص الطبي بواسطة الأشعّة وثبوت إحتواء أمعاء الأول على 74 كبسولة والثاني على 122 كبسولة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 2.3 كلغ، قدرت قيمتها المالية الجملية بـ 50 الف دينار.

كما تمّ وفق بلاغ لوزارة الداخلية, حجز مبلغ مالي لديهم من العملة الأجنبية قدره 1590 أورو و100 دينار من العملة التونسية وذلك من عائدات ترويج المخدرات.


بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

  
  
     
  

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