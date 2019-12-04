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وسيم الذوادي. .. تونسي ... حلّ لغز حيّر العلماء لمدّة قرن من الزمن

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
تمكّن الطالب التونسي وسيم الذوادي الذي يزاول تعليمه بمدرسة بوليتكنيك في لوزان بسويسرا إختصاص هندسة ميكانيكية، من حلّ لغز حيّر العلماء لمدّة قرن من الزمن .

وقال وسيم في تصريح لاذاعة موزاييك صباح اليوم الثلاثاء 4 ديمسبر 2019، إنّ العلماء لم يتمكّنوا من حل لغز عدم صعود كريات الهواء أو فقاعات الغاز إلى سطح الوعاء عندما يكون صغير الحجم، في حين أنّها عادة ما تصعد إلى السطح على غرار ما يحصل عند فتح قارورة مشروبات غازية.


وأوضح أنّه تمكّن رفقة أستاذه من قيس حجم الفقاعة وثبت أنّه ليس ثابتا بل يتطور ولكن ببطء شديد وبطريقة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

  
  
     
  
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