طوكيو: بحث تعزيز التعاون بين معاهد البحوث الاقتصادية التونسية واليابانية

عقد أحمد الشّفرة، سفير تونس باليابان، يوم 17 مارس 2026، اجتماعًا مع إينوي سييتشيرو، نائب رئيس معهد البحوث الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة (RIETI)، وذلك بمقرّ المعهد التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.وحضر الاجتماع كلّ من يوشيماسا ساكاي، مدير التنسيق الدولي ومنسّق أبحاث الاستراتيجيات والعلاقات العامة، و أكيكو كوماجاي، مديرة تنسيق البرامج الدولية.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المعهد الياباني ومعاهد البحوث الاقتصادية التونسية، كما مثّل مناسبة لحثّ المعهد الياباني على دراسة مقترح إعداد دراسة حول المناخ الاقتصادي في تونس وأبرز القطاعات وفرص الاستثمار المتاحة.ومن شأن هذه الدراسة، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، أن تسهم في تحفيز الشركات وممثلي القطاع الخاص الياباني على المشاركة الفاعلة والمكثفة في المنتدى الاقتصادي التونسي-الياباني المشترك المقرّر تنظيمه في تونس خلال السنة الجارية.