موكب ديني بجامع الزيتونة المعمور احتفاء بليلة القدر

Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 06:37
      
انتظم مساء الاثنين، موكب ديني لإحياء ليلة القدر المباركة، بجامع الزيتونة المعمور، مباشرة بعد أداء صلاة التراويح، أشرف عليه وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي وسماحة مفتي الجمهوريّة والإمام الأوّل للجامع الشّيخ هشام بن محمود ووالي تونس عماد بوخريص.

وتم خلال هذا الموكب تقديم محاضرة دينية عنوانها "دور مقاصد الشّريعة الاسلامية في إرساء العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة" قدّمها الشّيخ عبد الباسط رقاز، أبرز خلالها مواطن ارتباط أحكام القرآن الكريم بتقديم الحقوق لأصحابها وإقامة العدل بين الناس، في المجال الأسري والاجتماعي والاقتصادي وغيره .


كما استمع الحضور إلى مداخلات لأئمة وتلاوة عطرة لذكر الله الحكيم وابتهالات، قبل أن يتحدث مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود عن فضائل ليلة القدر وعن أهمية جامع الزيتونة "الجامع الأكبر"، والذي قال "إنه كان ومازال موطن الشموخ وإنارة العقول والنضال والعزة وموطن العلم والبركة.


كما تلى سماحة المفتي في ختام هذا الموكب دعاء ليلة القدر متوجها بالدعاء لله "بحفظ التونسيين حكومة وشعبا ونشر الامن والرخاء وتزكية النفوس".
