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نزار الشعري يستقبل سفير كوبا بتونس

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - استقبل صباح اليوم الرئيس المدير العام لتونيفيزيون نزار الشعري سفير كوبا بتونس اسحاق توراس باريوس Isaac Torres Barrios الذي قام بزيارة صداقة ومجاملة إلى مقر Tunivisions.

ودار الحديث في اللقاء حول العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها من خلال التبادل بين الشعبين في المجال الاقتصادي والثقافي والرياضي.


وكانت هذه الزيارة فرصة قدم من خلالها زياد الماجري المدير الفني لتونيفيزيون غلاف خاص من المجلة لتخليد هذه الزيارة ويرمز إلى الثورة والحرية التي يرنو لها الشباب في البلدين.

  
  
     
  
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