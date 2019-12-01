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المعبر الحدودي بحزوة من ولاية توزر اصبح تجاريا انطلاقا من اليوم

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
باب نات - دشّن رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد صباح اليوم المعبر الحدودي بحزوة من ولاية توزر الذي اصبح تجاريا انطلاقا من اليوم بعد أشغال تهيئة بكلفة 10 مليون دينار والذي يستقبل سنويا 1,8 مليون مسافر سنويا، مما سيخلق ديناميكية على مستوى التبادل التجاري بين تونس والجزائر وسيمكن من خلق مواطن شغل جديدة.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك أكد الشاهد أنّ الصبغة التجارية للمعبر ستساعد على خلق مواطن شغل، من خلال التبادل التجاري بين تونس والجزائر، إضافة إلى تركيز فضاءات تجارية وخلق ديناميكية في حزوة وفي ولاية توزر عامة .


وقال إنّ معبر حزوة يعد ثاني أهم معبر يربط تونس بالجزائر، بعد معبر ملولة الحدودي بطبرقة من ولاية جندوبة، وذلك من حيث عدد المسافرين الذين يعبرون من خلاله، وعددهم مليون و800 ألف مسافر سنويا .





  
  
     
  
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