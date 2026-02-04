تونس تشارك بخمس مؤسسات في ملتقى الأعمال للتجهيزات الصحية والطبية 2026 بديجون الفرنسية

تشارك خمس مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع المستلزمات الطبية، تمت مرافقتها في إطار مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل" (CQE) المندرج ضمن برنامج "إكسبورتي"، في "ملتقى الأعمال في مجال التجهيزات الصحية والطبية 2026"، الذي انتظم اليوم الخميس بمدينة ديجون الفرنسية، وذلك وفق بلاغ صادر عن المنظمة الألمانية للتعاون الدولي.وأوضحت المنظمة أن هذه المشاركة تندرج في إطار دعم حضور المؤسسات الاقتصادية التونسية في السوق الأوروبية، ولاسيما في قطاع تكنولوجيا الصحة، من خلال لقاءات تفاعلية تجمع أصحاب الأعمال بهدف تبادل الخبرات التقنية وبناء نقاشات معمّقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة هيئات الاعتماد والتقييم. وبيّنت أن التظاهرة في نسختها الحالية تعد موعدًا استراتيجيًا في مجال التكنولوجيات الصحية في اوروبا، إلى جانب كونها وجهة رئيسية لمهنيي القطاع.وتهدف التظاهرة إلى تسهيل عقد لقاءات رفيعة المستوى بين الصناعيين وأصحاب القرار والمؤسسات والخبراء في مجال تصنيع المستلزمات الطبية، عبر لقاءات تفاعلية وورشات عمل تجمع أصحاب الأعمال بالفاعلين الأوروبيين، فضلًا عن إتاحة فرص تبادل مباشر مع ممثلي هيئات التقييم، في إطار تشريعي يتزامن مع تطبيق التشريع الأوروبي في المجال الطبي لسنة 2017.وتندرج مشاركة المؤسسات التونسية في إطار مكوّن مشروع "إكسبورتي" المتعلق بدعم الصناعة التونسية، والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تنفذه المنظمة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.وقد انتفعت المؤسسات التونسية المشاركة ببرنامج تكويني خاص، شمل بالخصوص الأسس التشريعية والتنظيمية للتصدير، وركائز التجارة الدولية، واستراتيجيات التدويل والتسويق والمفاوضات في السوق الأوروبية في مجال المستلزمات الطبية، إضافة إلى مفهوم اقتراح القيمة الملائمة لمتطلبات السوق الأوروبية. كما أبرزت هذه المؤسسات تنوّع خبراتها في قطاع المستلزمات الطبية، الذي يتميز بمطابقته للمواصفات الدولية وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.وتُعدّ تونس فاعلًا هامًا في تصنيع المستلزمات الطبية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ تضم أكثر من 70 مؤسسة تعتمد يدًا عاملة مختصة وتحترم المعايير الدولية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا استراتيجيًا في هذا المجال.ويهدف برنامج "إكسبورتي" إلى تعزيز فرص الشراكة التجارية ودعم اندماج المؤسسات التونسية في سلسلة القيمة الأوروبية، إلى جانب دعم صناعة مستلزمات طبية تونسية تنافسية، متجددة ومستدامة.