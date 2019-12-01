بعد فوزه بمقعد في البرلمان، سعيد الجزيري يستأنف تأثيث فقرة اسألوا الشيخ الجزيري في برنامج ديما لاباس

Dimanche 01 Decembre 2019
باب نات - عادت السبت 30 نوفمبر، فقرة اسألوا الشيخ الجزيري في برنامج ديما لاباس على قناة التاسعة التي يقوم فيها الاعلامي نوفل الورتاني بتقديم أسئلة المشاهدين ذات البعد الديني للشيخ سعيد الجزيري الذي يتولى الاجابة عنها.
واستأنف سعيد الجزيري، تأثيث هذه الفقرة التى توقفت لأشهر بعد انشغال الجزيري بالانتخابات التشريعية التي فاز فيها بمقعد في البرلمان عن دائرة بن عروس.
وقد أجاب الجزيري عن أسئلة تتعلق أساسا بالعبادات والعلاقات الزوجية والأسرية والاجتماعية داعيا الي التسامح والرحمة والتعاون والتآخي بين الأزواج والأقارب وأفراد المجتمع والابتعاد.
واستأنف سعيد الجزيري، تأثيث هذه الفقرة التى توقفت لأشهر بعد انشغال الجزيري بالانتخابات التشريعية التي فاز فيها بمقعد في البرلمان عن دائرة بن عروس.
وقد أجاب الجزيري عن أسئلة تتعلق أساسا بالعبادات والعلاقات الزوجية والأسرية والاجتماعية داعيا الي التسامح والرحمة والتعاون والتآخي بين الأزواج والأقارب وأفراد المجتمع والابتعاد.
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Par:ahmed01 (France )
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