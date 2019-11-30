بن مبارك: تصريح الرحوي بأن الجملي عرض عليه وزارة أضغاث أحلام ... فهو في عزلة وأصبح يتوهّم

Samedi 30 Novembre 2019



باب نات

- رجّح الجمعة 29، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم يشرع خلال المشاورات في الحديث أسماء فريقه الحكومي.واستبعد بن مبارك خلال استضافته على قناة حنبعل أن يكون الجملي عرض حقائب وزارية على بعض الشخصيات التي استقبلها في اطار المشاورات خلافا لما صرح به على سبيل المثال النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي.وقال بن مبارك "يبدو أن رئيس الحكومة لم يصل الى هذا المستوى في علاقة بتشكيل الحكومة واستبعد أنه عرض حقيبة وزارية على منجي الرحوي أو غيره".وأشار بن مبارك الي أن ما صرح به الرحوي هي أضغاث أحلام لا أساس لها من الصحة قائلا " الرحوي يحلم وطالما حلم ان يكون وزيرا وهو اليوم صار معزولا ووحيدا والوحدة تغذي الأحلام لذلك يتوهم ان الجملي عرض عليه وزارة".واعتبر بن مبارك ان الرحوي ليس أهلا ليتقلد أي منصب في الدولة وقال "هو ليس أهلا ليكون مسؤولا في الدولة فهو مثلا حرض النقابات الأمنبة على القضاء وعندما تمت اقالة وزير الداخلية طلب من الامنيين التمرد" مجددا تأكيده على ان الرحوي لا يستحق ان يكون في الحكومة.