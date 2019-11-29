Vendredi 29 Novembre 2019
أكّد القيادي في حزب الجبهة الشعبية منجي الروحي لاذاعة موزاييك، إقتراح إسمه لتولي منصب وزاري في الحكومة المقبلة، موضّحا أنّه ملتزم بموقف حزبه الذي عبّر على أنه غير معني بمسار تشكيل الحكومة.
وأوضح أنّه حضر اليوم بدعوة من رئيس الحكومة المكلف بصفته رئيسا سابقا للجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
وبيّن الروحي أنّ اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد والوضع المالي والاقتصادي الراهن بالخصوص.
وأوضح أنّه حضر اليوم بدعوة من رئيس الحكومة المكلف بصفته رئيسا سابقا للجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
وبيّن الروحي أنّ اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد والوضع المالي والاقتصادي الراهن بالخصوص.
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Par:mandhouj (France )
Sur: الرحوي: تم اقتراحي لمنصب وزاري