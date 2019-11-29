خلال جلسة المحاكمة في قضية الشهيد شكري بلعيد... محامون يطلبون التحرير على معينة الشهيد واضافة هاتفه الجوال

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - شرعت اليوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبالمناداة على المتهمين حضر المتهم رياض الورتاني في حين رفض البقية الصعود الى جلسة المحاكمة وهم عبد الرؤوف الطالبي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العمري في حين تبين ان المتهم عزالدين عبد الاوي لم يتم جلبه من السجن ..
وقد طلب محامو هيىة الدفاع في حق عائلة الشهيد التاخير لاجل متسع و الاستجابة لجميع طلباتهم التحضرية التى كانوا قدموها منها التحرير على إطارات بوزارة الداخلية واضافة وثائق فقدت من ملف الاغتيال كما طلبوا المحكمة بالتحرير على أعوان الامن الذين داهموا منزل الارهابي رضا السبتاوي وقتلوا زوجته محرزية بن سعد .
محامو المتهمين
وقد حضر محامو المتهمبن وطلبت محامية الافراج عن منوبها وهو طبيب يدعى عبد الرؤوف الطالبي كما طلب محامي التحرير على المعينة التى اشتغلت في منزل الشهيد موضحا انه لم يتم الاستماع لها اطلاقا في ملف الاغتيال كما طالب بإضافة هاتف الشهيد الذي كان مفقودا والذي كانت متحوزة به ارملة الشهيد حتى يتم معرفة من اتصل به يوم الاغتيال ومن كان يهدده ...
المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في جميع المطالب المقدمة سواء من قبل هيىة الدفاع عن الشهيد ومحامو المتهمين.
وقد طلب محامو هيىة الدفاع في حق عائلة الشهيد التاخير لاجل متسع و الاستجابة لجميع طلباتهم التحضرية التى كانوا قدموها منها التحرير على إطارات بوزارة الداخلية واضافة وثائق فقدت من ملف الاغتيال كما طلبوا المحكمة بالتحرير على أعوان الامن الذين داهموا منزل الارهابي رضا السبتاوي وقتلوا زوجته محرزية بن سعد .
محامو المتهمين
وقد حضر محامو المتهمبن وطلبت محامية الافراج عن منوبها وهو طبيب يدعى عبد الرؤوف الطالبي كما طلب محامي التحرير على المعينة التى اشتغلت في منزل الشهيد موضحا انه لم يتم الاستماع لها اطلاقا في ملف الاغتيال كما طالب بإضافة هاتف الشهيد الذي كان مفقودا والذي كانت متحوزة به ارملة الشهيد حتى يتم معرفة من اتصل به يوم الاغتيال ومن كان يهدده ...
المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في جميع المطالب المقدمة سواء من قبل هيىة الدفاع عن الشهيد ومحامو المتهمين.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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