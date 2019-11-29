Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - اصدرت ظهر اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب كلاي بيبي دجي بسبب الشكاية التى رفعتها عليه مؤخرا الاعلامية بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه تهديدا بالاعتداء عليها بالاضافة الى المس من العرض والاعتبار.
وقد تمسكت بية الزردي بالتتبع العدلي في حق كلاي بيبي دجي .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت يوم الأربعاء الماضي لأعوان الادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالاحتفاظ بمغني الراب "كلاي بي بي جي " .
وكانت جمعية أصوات نساء، دعت النيابة العمومية إلى التحرك الفوري والعاجل وقالت إن الفنان المذكور يدعو من خلال أغنيته الى ''الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية''.
واعتبرت الجمعية، أنّ مضمون أغنية ''كلا بي بي جي''، من شأنه أن يساهم في ''نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي''.
كما دعت وزارة الثقافة إلى تسليط جميع العقوبات اللازمة على ''klay bbj'' وحظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
وقد تمسكت بية الزردي بالتتبع العدلي في حق كلاي بيبي دجي .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت يوم الأربعاء الماضي لأعوان الادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالاحتفاظ بمغني الراب "كلاي بي بي جي " .
وكانت جمعية أصوات نساء، دعت النيابة العمومية إلى التحرك الفوري والعاجل وقالت إن الفنان المذكور يدعو من خلال أغنيته الى ''الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية''.
واعتبرت الجمعية، أنّ مضمون أغنية ''كلا بي بي جي''، من شأنه أن يساهم في ''نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي''.
كما دعت وزارة الثقافة إلى تسليط جميع العقوبات اللازمة على ''klay bbj'' وحظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب كلاي بيبي دجي