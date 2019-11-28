والدة Klay BBJ ترفع قضية ضدّ بية الزردي ..

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - رفعت اليوم والدة مغني الراب أحمد بن أحمد المعروف ب Klay BBJ شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على الاعلامية بية الزردي
وباتصالنا بالاستاذ وحيد العوني محامي الشاكية اكد لباب نات انه اودع اليوم شكاية جزائية في حق منوبته لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على بية الزردي على خلفية تصريحاتها الاخيرة على قناة الحوار التونسى حول والدة كلاي بيبي دجي والقضية التى رفعتها على ابنها ...
وللتذكير فان بية الزردي كانت قد رفعت قضية على مغنى الراب كلاي بيبي دجي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه تهديدا بالاعتداء عليها بالاضافة الى المس من العرض والاعتبار وذلك أثر خلاف نشب بينها خلال حصة تلفزية بقناة الحوار حول الزعيم الحبيب بورقيبة..
وباتصالنا بالاستاذ وحيد العوني محامي الشاكية اكد لباب نات انه اودع اليوم شكاية جزائية في حق منوبته لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على بية الزردي على خلفية تصريحاتها الاخيرة على قناة الحوار التونسى حول والدة كلاي بيبي دجي والقضية التى رفعتها على ابنها ...
وللتذكير فان بية الزردي كانت قد رفعت قضية على مغنى الراب كلاي بيبي دجي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه تهديدا بالاعتداء عليها بالاضافة الى المس من العرض والاعتبار وذلك أثر خلاف نشب بينها خلال حصة تلفزية بقناة الحوار حول الزعيم الحبيب بورقيبة..
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