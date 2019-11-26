عبير موسي: الحكومة ستفشل ونحن جاهزون للحكم ولسنا مثل الجبهة الشعبية التي تعارض للمعارضة

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - اعتبرت الثلاثاء 26 نوفمبر، رئيس الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي أن مشاورات تشكيل الحكومة مسرحية سيّئة الإخراج ستظهر في الأيام القادمة معالمها.
وقالت خلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم "رئيس الحكومة كلّفه الاخوان بإجراء المشاورات ونحن نرفض التشاور معه لأن النتائج معروفة فالحكومة القادمة ستفشل".
وصرّحت عبير موسي بأن ذلك جعل حزبها يرفض لقاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في إطار المشاورات التي يقوم بها قائلة "نحن لا نتعامل مع رئيس حكومة وحكومة يضعها الاخوان".
وحول التشابه بين الحزب الدستوري والجبهة الشعبية على مستوى الخطاب والمعارضة المبدئية قالت عبير موسي إنه لا مجال للمقارنة بينهما.
وشدّدت على أن الحزب الدستوري لديه خبرة في الحكم ويملك الحلول في حين أن الجبهة كانت تعارض للمعارضة وليس لها أي بدائل للتغيير وتقديم الحلول.
وأكّدت على أن حزبها مستعدّ للمحطات الانتخابية القادمة وسيكون موجود بقوة وجاهز للحكم وإصلاح البلاد بوضع اليد في اليد مع كل من يرفض الاخوان.
وقالت خلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم "رئيس الحكومة كلّفه الاخوان بإجراء المشاورات ونحن نرفض التشاور معه لأن النتائج معروفة فالحكومة القادمة ستفشل".
وصرّحت عبير موسي بأن ذلك جعل حزبها يرفض لقاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في إطار المشاورات التي يقوم بها قائلة "نحن لا نتعامل مع رئيس حكومة وحكومة يضعها الاخوان".
وحول التشابه بين الحزب الدستوري والجبهة الشعبية على مستوى الخطاب والمعارضة المبدئية قالت عبير موسي إنه لا مجال للمقارنة بينهما.
وشدّدت على أن الحزب الدستوري لديه خبرة في الحكم ويملك الحلول في حين أن الجبهة كانت تعارض للمعارضة وليس لها أي بدائل للتغيير وتقديم الحلول.
وأكّدت على أن حزبها مستعدّ للمحطات الانتخابية القادمة وسيكون موجود بقوة وجاهز للحكم وإصلاح البلاد بوضع اليد في اليد مع كل من يرفض الاخوان.
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