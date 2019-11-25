الغنوشي يستقبل كل من سفيري تركيا والجزائر بتونس

Lundi 25 Novembre 2019



باب نات

- استقبل راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 بقصر باردو، بحضور سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس، علي أونانير سفير جمهورية تركيا بتونس، الذي أبلغه تهاني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وأكّد رئيس المجلس عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط الشعبين التونسي والتركي والسعي المتواصل لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.وأضاف أن الشعب التركي وقف الى جانب الشعب التونسي من أجل انجاح المسار الديمقراطي، وفي مختلف المراحل الصعبة التي مرّت بها البلاد على درب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وبيّن أن موقع تونس الاستراتيجي في شمال افريقيا يجعلها بوّابة اقتصادية وتجارية متميّزة بين شمال المتوسط وجنوبه ونحو البلدان الافريقية، مشيرا الى أهمية مواصلة الاستثمار في تونس في مختلف المجالات.وأكّد السفير التركي عزم بلده مواصلة الاستثمار في تونس وتعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين، مبرزا حرص تركيا على رفع حجم الاستيراد من السلع التونسية ودعوة المستثمرين الاتراك الى مزيد الانتصاب في تونس من أجل خلق فرص تشغيل جديدة للشباب التونسي.كما شدّد السفير على أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الكبير التركي ودعم التعاون البرلماني الثنائي ولاسيما في نطاق مجموعة الصداقة البرلمانية.كما استقبل الغنوشي عزوز باعلال سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بتونس، الذي أبلغه تهاني الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح.وأكّد رئيس المجلس أن تونس والجزائر، شعب واحد في بلد واحد، مشيرا إلى أن الجزائريين الذين يتوافدون على تونس ليسوا سياحا بل هم أهل وأشقاء وإخوة تفتح لهم القلوب قبل البيوت والفنادق.وشدّد على عمق علاقات الاخوّة والتعاون بين البلدين التي يجب أن تترجم إرادة الشعبين في رفع الحواجز الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية بتطوير الشراكة في مختلف المجالات.وأكّد رئيس المجلس ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون والتضامن والتآزر المغاربي والذهاب في اتجاه تحقيق الوحدة المغاربية التي تعد مفتاحا للارتقاء بالمغرب العربي المشترك.وأكّد السفير الجزائري من جهته استعداد بلده لمواصلة التعاون الثنائي، والحرص المشترك لمزيد تعزيزها في جميع المستويات، مشيرا بالمناسبة الى السعي نحو تعزيز علاقات التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بجمهورية الجزائر .