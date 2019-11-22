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لطفي العبدلي: انتخبوا مقرونة باش يحاربوا الغنوشي .. ياخي بأصواتهم طلعلهم الغنوشي

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - قال المقدم في قناة التاسعة لطفي العبدلي ان الذين انتخبوا نبيل القروي وحزب قلب تونس كي يحاربوا راشد الغنوسي والنهضة وجودوا انفسهم يزكون الغنوشي رئيسا للبرلمان باصواتهم.
واضاف لطفي العبدلي " اليوم لدينا اصوات النهضويين واصوات " النيقينو نهضويين" في اشارة منه الى الطبقة البرجوازية الرافضة للاسلام السياسي.
وتابع العبدلي " تحية خاصة لنبيل القروي الذي ابدع في التحيل على ناخبيه".



  
  
     
  
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Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 17h 12m |           
ماصط. ورزين



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